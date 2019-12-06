"سبق" تكشف حقيقة انفجار خزان وقود محطة بالمدينة

فِرَق الدفاع المدني سيطرت على الحريق.. ولا إصابات

كشفت مصادر لـ"سبق"، حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة حول انفجار خزان وقود في محطة محروقات بالمدينة المنورة؛ موضّحة أن فِرَق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، تَمَكّنت يوم أمس الخميس، من السيطرة على حريق نشَب في خزان محطة محروقات في أحد الأحياء الشمالية.

وقالت المصادر: الحادثة وقعت ظُهرًا وكانت المحطة بها عدة مركبات، وفور وقوعها، انطلقت فِرَق الدفاع المدني وأخمدت الحريق، ولم تُسفر الحادثة عن أي خسائر بشرية.

الدفاع المدني انفجار خزان وقود المدينة المنورة

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06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441 04:53 PM

فِرَق الدفاع المدني سيطرت على الحريق.. ولا إصابات

"سبق" تكشف حقيقة انفجار خزان وقود محطة بالمدينة

خالد الشاماني

المدينة المنورة

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كشفت مصادر لـ"سبق"، حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة حول انفجار خزان وقود في محطة محروقات بالمدينة المنورة؛ موضّحة أن فِرَق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، تَمَكّنت يوم أمس الخميس، من السيطرة على حريق نشَب في خزان محطة محروقات في أحد الأحياء الشمالية.

وقالت المصادر: الحادثة وقعت ظُهرًا وكانت المحطة بها عدة مركبات، وفور وقوعها، انطلقت فِرَق الدفاع المدني وأخمدت الحريق، ولم تُسفر الحادثة عن أي خسائر بشرية.

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