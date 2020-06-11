الأهرامات المصرية تتصدر "إنستغرام" أكثر الأماكن رغبة للمسافرين في العالم

ضمن هاشتاغ لتحديد المعالم المفضلة بعد انتهاء جائحة كورونا

دشن رواد موقع "إنستغرام" هاشتاغ "#TakeMeBack" لتحديد المعالم التي يرغب المستخدمون في زيارتها من جديد بعد انتهاء حالة الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا.



وحدد باحثون، وفق الـ"هاشتاغ"، قائمة بالمواقع والمقاصد التي يتوق الناس لزيارتها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بعد أن استخرجوا بيانات حولها من 208362 تدوينة تم نشرها على "إنستغرام" عبر "#TakeMeBack" ومن ثم ترتيبها وفق المواقع.



وبرز من تلك القوائم التي أعدها الباحثون، أن أكثر الأماكن التي يفتقدها المسافرون هي "أهرامات الجيزة في مصر، جزيرة بالي الإندونيسية، وجزيرة سانتوريني اليونانية".



كما تبيّن أن أكثر المدن التي يفتقدون إليها ويتمنون زيارتها هي: نيويورك، باريس ولندن، وفقًا لديلي ميل.



وجاءت قائمة أبرز عشرة مقاصد يتمنى المسافرون زيارتها من جديد:

1- أهرامات الجيزة في مصر.



2- بالي، إندونيسيا.



3- سانتوريني، اليونان.



4- متنزه مملكة السحر، والت ديزني وورلد، فلوريدا.



5- برج إيفل، باريس.



6- تمثال أبو الهول، مصر.



7- جسر بروكلين، نيويورك.



8- ميدان التايمز (تايمز سكوير)، نيويورك.



9- جزر في في، تايلاند.



10- منتجع والت ديزني وورلد الترفيهي، فلوريدا.



وجاءت قائمة أبرز خمس مدن يتمنى الناس زيارتها: نيويورك في المقدمة، ثم باريس ولندن، والجيزة بمصر، وأخيرًا أورلاندو.



كما جاءت قائمة أبرز خمس جزر يتمنى الناس زيارتها في المركز الأول بالي ثم سانتوريني وجزر تايلاند، وفي المركز الرابع جزر هاواي، ثم جزر جيلي في إندونيسيا.



وجاءت قائمة أبرز خمسة شواطئ يتمنى الناس زيارتها كما يلي:



1- شاطئ وايكيكي، هاواي، الولايات المتحدة.



2- شاطئ فينيسيا، الولايات المتحدة.



3- ساوث بيتش، الولايات المتحدة.



4- شاطئ كيلينجكينج، بالي.



5- شاطئ سيمينياك، بالي.



وجاءت قائمة أبرز 5 عجائب طبيعية يتمنى الناس زيارتها كما يلي:



1- حديقة يوسمايت الوطنية، الولايات المتحدة.



2- منتزه جراند كانيون الوطني، الولايات المتحدة.



3- منحدرات موهير، أيرلندا.



4- وادي الظباء، الولايات المتحدة.



5- البحيرة الزرقاء (بلو لاغون)، أيسلندا.



وجاءت قائمة أبرز خمسة معالم أميركية يتمنى الناس زيارتها هي: جسر بروكلين في نيويورك، ثم ميدان التايم، وحديقة سنترال بارك، وقمة الصخرة في مركز روكفلر بنيويورك، وأخيرًا جسر البوابة الذهبية، سان فرانسيسكو.