كورونا.. 1137 إصابة جديدة بتونس و916 حالة بليبيا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 1137 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و4 وفيات.



وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 727 ألفًا و843 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 25 ألفًا و576 حالة.



ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 916 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأوضح المركز الليبي في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا، قد بلغ 389 ألفًا و650 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و722 حالة.