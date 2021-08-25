بريدة.. طلاب "أبناء" يتسلّمون 50 جهازاً لوحياً قبل انطلاق العام الدراسي

ضمن مبادرة "جهازك يوصلك لبيتك" بالشراكة مع جمعية "ارتقاء"

نفّذت جمعية "أبناء" لرعاية الأيتام ببريدة، مبادرة بالشراكة مع جمعية "ارتقاء"، هي "جهازك يوصلك لبيتك"، حيث تمّ تسليم 50 جهاز كمبيوتر؛ استفادت منها شريحة الطلاب والطالبات الأيتام الذين ينتمون إلى 287 أسرة.

ويأتي هذا العطاء امتداداً لمبادرة "تيسير" التي حظيت بتدشين من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل؛ الرئيس الفخري للجمعية، وهدفها تأمين جهاز لوحي لأيتام الجمعية لمساعدتهم على مواصلة التفوق الدراسي، وحققت نجاحاً بعدد تجاوز 985 مستفيداً تزامناً مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 1443هـ.

وأوضح مدير عام الجمعية سلطان بن محمد الجاسر؛ أن المبادرة تهدف إلى تحقيق أثر تنموي وفعّال لدى الأيتام وأسرهم وتسعى لتعزيز الشراكات المجتمعية بين الجمعية والشركاء في القطاع غير الربحي بما يحقق مصالح الطرفين.