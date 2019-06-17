"الحقباني" يحصل على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في مجال القيادة الصحية

تتويجًا لقيادته الإدارية وجهوده المتميزة بمجموعة سليمان الحبيب الطبية

حصل الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ناصر بن محمد الحقباني، على جائزة أفضل رئيس تنفيذي "CEO" بالقطاع الصحي في مجال القيادة الصحية لعام 2019؛ وفقًا لتصنيف المجلة المالية الدولية الصادرة من لندن "International Finance"، تتويجًا لقيادته الإدارية الفريدة والاستثنائية، وتقديرًا لجهوده المتميزة المبذولة بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بالإضافة إلى تحقيقه أكثر الممارسات الإدارية حداثة وابتكارًا ورؤيته الواضحة.

وتُعنى جوائز المجلة المالية الدولية للاحتفاء بروح التميز، بقيادة الأعمال في جميع أنحاء العالم، والاعتراف بفائزي الجوائز بأنهم أصحاب رؤية خلف الأعمال البارزة ونجاح شركاتهم، مع تجسيد عملهم الشاق والمثابرة والتفاني والالتزام والابتكار في العمل.

كما تسعى المجلة إلى الاحتفاء بالقيادات الفائزة؛ لدورهم المتميز وأدائهم القوي وروحهم الإبداعية والمعرفية؛ مما يجعلهم قادرين على قيادة أعمالهم برؤية وإلهام وتحقيق نمو سريع وطموح.

من جهته، أعرب الحقباني عن اعتزازه بهذا التقدير الذي يعد ثمرة للدعم الذي يجده من رئيس وأعضاء مجلس إدارة المجموعة، بالإضافة إلى الجهود المتفانية التي تبذلها فِرَق العمل بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب من أطباء وإداريين وفنيين في سبيل ترسيخ المكانة الرائدة للمجموعة وعلى النحو الذي يعزز من القيمة الإضافية لخدمات المجموعة التشخيصية والعلاجية الموجهة للمرضى والمراجعين، ومما يمنحهم حلولًا أكثر فاعلية ومرونة تمكّنهم من تلبية احتياجاتهم العلاجية بسهولة وسرعة وأمان تام.

وأضاف أن المجموعة تسعى إلى مواصلة طريقها نحو التميز والريادة في الرعاية الصحية بالشرق الأوسط، إذ قدمت حلولًا وابتكارات أسهمت في تحقق إنجازات متواصلة؛ لا سيما في ظل التحديات والتطورات المتسارعة وتنامي المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية العربية والشرق أوسطية.