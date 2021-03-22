تنبيه.. عاصفة رملية تضرب مكة وجدة في هذا التوقيت

توقّع خبير الطقس صالح الشيخي أن تشهد مكة المكرمة وعدد من محافظاتها عاصفة رملية تؤثر على الطرق المفتوحة والشاحنات والألواح المتطايرة، يوم الأربعاء المقبل.
وقال "الشيخي": يُتوقع يوم الأربعاء 24 مارس 2021م وجود نشاط عالٍ للرياح السطحية على منطقة مكة المكرمة قادمة من اتجاه الجنوب إلى الجنوب الغربي بسرعة رياح قد تصل لـ 52 كلم/س، وقد تسجل هبات الرياح ما يصل إلى 76 كلم/س، وتتركز شدتها على مدينة جدة ومكة خصوصاً الطرق الواصلة بينهما.
وأضاف: تؤثر على حرات شمال مكة والمناطق المفتوحة جنوب جدة ومكة، لذلك من المتوقع ظهور عاصفة رملية تؤثر بانعدام تام للرؤية الأفقية وسرعة رياح تؤثر على الطرق المفتوحة والشاحنات والألواح والأجزاء المتطايرة.
وختم بقوله: يجب مراعاة ذلك لمن يعانون من الأمراض التنفسية والحساسية وكبار السن.
تؤثر على الطرق المفتوحة والشاحنات والألواح المتطايرة
توقّع خبير الطقس صالح الشيخي أن تشهد مكة المكرمة وعدد من محافظاتها عاصفة رملية تؤثر على الطرق المفتوحة والشاحنات والألواح المتطايرة، يوم الأربعاء المقبل.
وقال "الشيخي": يُتوقع يوم الأربعاء 24 مارس 2021م وجود نشاط عالٍ للرياح السطحية على منطقة مكة المكرمة قادمة من اتجاه الجنوب إلى الجنوب الغربي بسرعة رياح قد تصل لـ 52 كلم/س، وقد تسجل هبات الرياح ما يصل إلى 76 كلم/س، وتتركز شدتها على مدينة جدة ومكة خصوصاً الطرق الواصلة بينهما.
وأضاف: تؤثر على حرات شمال مكة والمناطق المفتوحة جنوب جدة ومكة، لذلك من المتوقع ظهور عاصفة رملية تؤثر بانعدام تام للرؤية الأفقية وسرعة رياح تؤثر على الطرق المفتوحة والشاحنات والألواح والأجزاء المتطايرة.
وختم بقوله: يجب مراعاة ذلك لمن يعانون من الأمراض التنفسية والحساسية وكبار السن.