الجولة 13 من دوري الأولى: 4 انتصارات .. والعين يتصدر

حققت 4 فرق الفوز بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل في ثاني أيام الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم.

فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) فاز الثقبة على الكوكب 2-1، ورفع الثقبة رصيده إلى 23 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد الكوكب عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وخسر المجزل على ملعبه أمام الجبلين بنتيجة 0-4، ورفع الجبلين رصيده إلى 19 نقطة يحتل بها المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد المجزل عند 8 نقاط في المركز الـ20 والأخير.

وعلى ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، فاز العين على الأنصار بنتيجة 3-0، ورفع العين رصيده إلى 26 نقطة يحتل بها صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد الأنصار عند 12 نقطة في المركز الـ17.

وتعادل النجوم على ملعب نادي الفتح مع النهضة سلبيًا، ليرفع النجوم رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ19 وقبل الأخير، بينما رفع النهضة رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع.

وعلى ملعب نادي البكيرية، نجح البكيرية في الفوز على أحد بنتيجة 1-0، ورفع البكيرية رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بينما يتوقف رصيد أحد عند 18 نقطة في المركز التاسع.