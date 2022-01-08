فيديو.. شاهد ما فعله أسد بحر في شارع مزدحم

استجابت الشرطة وعمال إنقاذ الحيوانات، الجمعة، لنداء يتعلق بوجود أسد بحر على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وشاهد سائقون أسد بحر يحاول عبور الطريق الذي يقع على بُعد أميال من الساحل.

وأظهر فيديو توقف عدة سيارات على الطريق، وتوجيه المارة لحركة السير، وذلك للسماح لأسد البحر بالعبور.

وتمكنت الشرطة من تأمين أسد البحر لحين وصول فريق من مؤسسة "سي وورلد" المعنية برعاية الحياة البحرية.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن المشرفة على فريق الإنقاذ بـ"سي وورلد" جيني سميث؛ قولها: "من النادر رؤية مثل هذا الحيوان بعيداً عن الماء".

وأضافت سميث: "تم نقل أسد البحر إلى المؤسسة لفحصه وإعادة تأهيله، لإطلاق سراحه في نهاية المطاف".