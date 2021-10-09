شااهد.. "الحيوانات" تُزاحم مرتادي متنزهات وحدائق "النماص" بمنطقة عسير

مواطنون يطالبون بإيجاد حلول جذرية

أدت كثرة تواجد الحيوانات في الحدائق والمتنزهات بمحافظة النماص شمال منطقة عسير، إلى مزاحمة مرتاديها وحرمانهم منها.

وتفصيلًا، باتت حدائق ومتنزهات محافظة النماص، مأوى للكلاب والقطط والقرود، وأصبحت تضايق مرتاديها بوجودهم وفضلاتهم، عوضًا عن خطرهم الذي قد يلحق بالأطفال والمتنزهين.

وطالَبَ مرتادو الحدائق والمتنزهات بالنماص، بإيجاد حلول جذرية من الجهات المعنية، تُبعد تلك "الحيوانات المؤذية" عن أماكن التنزه، حتى يتمتع السياح بقضاء أوقاتهم، وألا يتعكر صفوهم بوجود تلك الحيوانات.