الأردن يطلق حملة تطعيم ضد "كورونا" الأربعاء المقبل

يستخدم جرعات من "سينوفارم" و"فايزر"

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور نذير عبيدات، اليوم السبت أن برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد سيبدأ الأربعاء المقبل.



وأفاد "عبيدات" بأن أولى شحنات لقاح "سينوفارم" الصيني ستصل منتصف الليلة، ولقاح "فايزر" ليلة الاثنين المقبل، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية.



وأضاف بأن البرنامج يستند للدليل الوطني للتطعيم ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميًّا، التي تستهدف الفئات الأكثر تأثرًا، المتمثلة بكبار السن ممن يعانون أمراضًا مزمنة، والفئات الأكثر تعرُّضًا، المتمثلة بالكوادر الطبية والصحية.