"المسند" يتوقع أمطاراً متفرقة على مكة والمدينة وجازان

قال: تكون خفيفة ومتفرقة وتشمل منطقتَي الباحة وعسير

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تشهد الساعات المقبلة هطول أمطار متفرقة على مناطق عدة من المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من المتوقع أن تهطل أمطارٌ متفرقة وخفيفة على أجزاءٍ من مناطق #المدينة و#مكة وأجزاءٍ من #عسير و#الباحة ومرتفعات جازان.