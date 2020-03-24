لبنان: 37 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الحالات المثبتة تصل إلى 304

سجلت وزارة الصحة اللبنانية اليوم 37 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان اليوم: عدد الحالات المثبتة مخبريًا في المستشفيات الجامعية والمختبرات في لبنان اليوم بلغ 304 حالات بزيادة 37 حالة عن يوم أمس.

وأضاف البيان: الوزارة تقوم بمتابعة جميع الحالات التي شخصت في مختبرات غير مرجعية ومجموعها 47 حالة من أجل تأكيدها وتبين خلال التقصي أن بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى وجاءت النتيجة سلبية.