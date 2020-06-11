مدير شرطة طريب لرتبة عقيد

قلّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث في مكتبه، العقيد سعيد بن محمد أبو دهام مدير شرطة محافظة طريب رتبته الجديدة عقيد.

وأكد "أبو دهام" أن الترقية حافز له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تهنئ العقيد أبو دهام على تلك الثقة.

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11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 12:50 PM

مدير شرطة طريب لرتبة عقيد

بندر آل عوض

الرياض

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قلّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث في مكتبه، العقيد سعيد بن محمد أبو دهام مدير شرطة محافظة طريب رتبته الجديدة عقيد.

وأكد "أبو دهام" أن الترقية حافز له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تهنئ العقيد أبو دهام على تلك الثقة.

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