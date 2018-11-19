القنصل العام في "قوانجو" يحتفي بمنتخب قوى الأمن الداخلي

على هامش مشاركته في البطولة الدولية الثانية للرماية بالصين

أقام القنصل العام للمملكة في قوانجو "جمهورية الصين الشعبية"، محمد بن عبدالله البريثن، مأدبة عشاء على شرف رئيس الوفد السعودي رئيس الاتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي العقيد سلطان الودعاني ومدير المنتخب أمين عام الاتحاد العقيد سعيد القرني والمدير الإداري العقيد فهد الصالح وأعضاء المنتخب، وذلك في فندق "الريتز كارلتون" في مدينة قوانجو.

جاء ذلك على هامش مشاركة منتخب قوى الأمن الداخلي في منافسات البطولة الدولية الثانية للرماية التي تقام حالياً في مدينة قوانجو بجمهورية الصين الشعبية وتستمر حتى يوم 20 نوفمبر 2018م بمشاركة 70 دولة.

حضر حفل العشاء منسوبو القنصلية العامة في "قوانجو" ومدير مكتب الخطوط السعودية في الصين وهونج كونج وتايبيه، ريهام بن خالد زارع.