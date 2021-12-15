"القثامي": ميزانية 2022 تعكس المبادرات التنموية وتحسين جودة الحياة في السعودية

أكد أن أرقام معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات غير النفطية تؤكد حكمة القيادة

رفع أمين الطائف، الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة صدور الميزانية العامة للعام المالي 2022 التي أكدت بأبعادها تصدُّر السعودية الاقتصادي؛ هو ما يعكس أنموذجًا متكاملاً وشاملاً في قيادة البلاد للاستقرار والأمن والنمو الاقتصادي.. مؤكدًا أن ذلك هو نتاج مميز لمسيرة الحراك التنموي والتطويري الشامل، وفق تطلعات القيادة الرشيدة ضمن الرؤية السعودية 2030.

وأكد "القثامي" أن هذا النمو المتلاحق يأتي في ظل تأثُّر الاقتصاد العالمي بظروف استثنائية وعدم استقرار؛ ما يدل على أن نهج السعودية السديد في مجابهة التحديات المختلفة، والقدرة على احتوائها والتعامل معها، أمرٌ واضح وجلي للجميع.

وشدَّد أمين الطائف على أن المؤشرات والأرقام المتعلقة بمعدلات النمو الاقتصادي المتلاحق، والإيرادات غير النفطية المرتفعة، تشير إلى حكمة القيادة المعززة بالنظرة الطموحة نحو اقتصاد متنامٍ في كل الظروف بحمد الله تعالى.

وأشاد "القثامي" بما حظي به قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان من مخصصات واهتمام ورعاية، تعكس الدعم السخي من لدن قيادة هذه البلاد الغالية بالوطن والمواطن، وحتى المقيم على ثرى هذه الأرض الطيبة، وتؤكد الاستمرار في مسيرة التنمية لجميع المناطق، ومواصلة جهود تحسين جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق العام بما يعود بالنفع والخير.

وتابع "القثامي": ميزانية الخير تشير إلى تقديم المزيد من الخدمات للمواطن في ظل تنويع القاعدة الاقتصادية؛ وبالتالي دعم الأهداف المالية خلال وأثناء وبعد الجائحة العالمية.

وعد "القثامي" الدعم غير المحدود من لدن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، لرسم الأهداف المستقبلية لتعزيز رفاهية أبناء وطننا العزيز، واستمرار تقديم المبادرات التنموية الفاعلة في مسيرة التنمية.