"التعاون الإسلامي" تدعو الأطراف الصومالية إلى حل خلافاتها عبر الحوار

أكدت المنظمة في ذات السياق دعم أمن الصومال واستقراره ووحدته

دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة وقف العنف والتهدئة وتجنب التصعيد في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الصومال إثر الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة مقديشو.

وطالبت المنظمة جميع الأطراف إلى حل الخلافات عبر الحوار، مؤكدة في ذات السياق دعم أمن الصومال واستقراره ووحدته.