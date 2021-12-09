تراجع سعر "برنت" في التعاملات الآجلة

ليتداول عند 75.22 دولاراً أميركياً للبرميل

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بما يعادل 0.92 %؛ ما يعادل 0.70 دولار أميركي، ليتداول عند 75.22 دولاراً أميركياً للبرميل.



وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي للعقود الآجلة بنسبة 0.79 %، أو ما يعادل 0.57 دولار، عند 71.79 دولاراً أميركياً للبرميل.