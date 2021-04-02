أمريكا تسجِّل نحو 75 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 74.912 إصابة مؤكدة و907 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 30.357.579، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 550.169.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية
907 وفيات ترفع الإجمالي لأكثر من 550 ألفًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 74.912 إصابة مؤكدة و907 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 30.357.579، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 550.169.