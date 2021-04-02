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907 وفيات ترفع الإجمالي لأكثر من 550 ألفًا

أمريكا تسجِّل نحو 75 ألف إصابة جديدة بكورونا

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 74.912 إصابة مؤكدة و907 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 30.357.579، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 550.169.