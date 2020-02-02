تطبيق IHR للشركة الدولية للموارد البشرية يحتل المرتبة الثانية في تطبيقات الأعمال

قدّم نقلة نوعية في عالم التوظيف

احتلّ تطبيق IHR للشركة الدولية للموارد البشرية المرتبة الثانية في تطبيقات الأعمال، و52 على مستوى كل التطبيقات في متجر أبل، فيما صرحت الشركة بأنها بصدد إصدار تحديث خلال الأيام القليلة المقبلة، سيغير معادلة العمل عن بُعد بكاملها.

وعملت الشركة الدولية للموارد البشرية على تطوير التطبيق على مدى سنوات عدة، ما جعل التطبيق الفريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذي يتميز بخصائص أهمها سهولة الاتصال بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، ليقدم بذلك نقلة نوعية في عالم التوظيف واستقطاب القياديين والمحترفين.

وما زالت الشركة تعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها من خلال رصد وتحليل تعاملات المستخدم؛ لتحقق هدفها نحو تحقيق مستقبل ذكي يليق بالتقدم والتطور الملحوظ في عالم الأعمال والخدمات التقنية.