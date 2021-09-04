النظام السوري يُغضب اللبنانيين بمخالفة صارخة للبروتوكول الدبلوماسي

اعتبروها إهانة لبلادهم

أعرَبَ مواطنون لبنانيون عن غضبهم من غياب العلَم اللبناني خلال اجتماع وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، ووزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، اليوم (السبت).

وظهرت الوزيرة اللبنانية أثناء اجتماعها مع "المقداد"، وخلفها علَم النظام السوري بدلًا من علم لبنان، في مخالفة صارخة للبروتوكول الدبلوماسي المعمول به دوليًّا.

ووصف مسؤولون وناشطون لبنانيون، غياب العلم اللبناني، بأنه يمثل إهانة لبلادهم؛ فيما علقت مواطنة لبنانية على صورة "عكر" و"المقداد" متسائلة: "أين العلم اللبناني؟ إنها أصول العلاقات الدبلوماسية، وإن المغزى عدم الاعتراف بلبنان كدولة".

وكان النظام السوري قد وافق على طلب لبنان استيراد الغاز المصري عبر الأراضي بهدف توليد الطاقة، خلال اجتماع بين الجانبين برئاسة "عكر" و"المقداد".