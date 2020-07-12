إصابة 3 أشخاص بـ"كورونا" في الأردن.. ولا وفيات

عدد حالات الشفاء يصل إلى 997 حالة

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.179 إصابة.

وأوضح وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، أن الحالات الجديدة تعود لأردنيَّين قادمَين من الخارج، وحالة لسائق شاحنات أردني قادم عبر الحدود.

وأشار "جابر" إلى تسجيل 6 حالات شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 997 حالة.