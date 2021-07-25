بجهازها HUAWEI MatePad Pro.. "هواوي" تقدم الأفضل في تجربة الأجهزة الفائقة للمكتب الذكي بالمملكة

تقدم أفضل تجربة مستخدم تركز على التطلعات المستقبلية من خلال اتباع نهج استباقي مبتكر

تعتزم شركة "هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية" إطلاق مجموعتها الجديدة المبتكرة من منتجات الأجهزة الفائقة للمكتب الذكي Super Device Smart Office في غضون أيام بما في ذلك جهاز HUAWEI MatePad Pro الجديد بمقاس 12.6 بوصة وجهاز HUAWEI MatePad وHUAWEI MateView وHUAWEI MateView GT وHUAWEI FreeBuds 4 وHUAWEI WATCH 3 I 3 Pro.

وفي مقابلة حصرية مع "سبق"، قال نائب رئيس الشركة بيل يو: "ستمثل هذه المرحلة أهم حدث إطلاق بالنسبة لنا خلال العام الجاري فنحن نقترب من إطلاق مجموعة جديدة من منتجات الأجهزة الفائقة Super Device Smart Office والتي ستصبح متوفرة في المملكة العربية السعودية في الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف أنه "من خلال هذه المجموعة الجديدة من الأجهزة والمنتجات، ستتيح هواوي للمستهلكين في السوق المحلية الاستمتاع بتجربة ذكية سلسة وانسيابية للغاية عبر أجهزة متعددة تناسب مختلف السيناريوهات. وتعتبر مجموعة منتجات الأجهزة الفائقة الجديدة مجرد خطوة جديدة ضمن جهودنا لتقديم أفضل تجربة مستخدم تركز على التطلعات المستقبلية من خلال اتباع نهج استباقي مبتكر".

وأشار بأن تجربة "المكتب الذكي" الجديدة توفر مركزاً متكاملاً للإنتاجية يتخطى الحدود والحواجز لتحقيق أقصى قدر من الإبداع والكفاءة. وتمثل قدرات الاتصال الفائقة للأجهزة سواء مع الأسلاك أم بدونها إلى جانب أجهزة HUAWEI MateView وHUAWEI MatePad Pro وHuawei MateBook مثالاً على التكامل المثالي الذي يلبي أنماط حياتنا السريعة.

وقال إن المستهلكين اليوم يتوقعون من أجهزتهم أكثر من مجرد ميزات ذكية أو تصميم جذاب. وفي المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، يرغب المستهلكون في كل ذلك ويسعون إلى اقتناء أجهزة ذكية تكمّل أنماط حياتهم الذكية والسريعة والمتصلة على الدوام، كما يبحث المستهلكون بشكل متزايد عن أجهزة قادرة على العمل معاً لخلق تجارب رقمية متكاملة جديدة كلياً كمجموعة هواوي الجديدة من الأجهزة الفائقة.

وفي هذا الصدد، أشار السيد يو إلى أن هواوي تضع الأسس للتطوير المستقبلي لصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية من خلال مجموعة جديدة من منتجات الأجهزة الفائقة للمكتب الذكي والتي سيتم طرحها محلياً في الأيام القليلة المقبلة.

وقبيل أيام من الإطلاق المحلي لمجموعة منتجات الأجهزة الفائقة للمكتب الذكي Super Device Smart Office، أوضح السيد يو أن جهود شركة هواوي في إطار إستراتيجيتها الخاصة للمنتجات الذكية المبتكرة 1+8+N واتباع نهج يوفر للمستهلكين أحدث الأجهزة بمستوى جديد كلياً من الوظائف والمزايا المتكاملة والمترابطة.

وأضاف: "هواوي هي أكثر بكثير من مجرد شركة لتصنيع الهواتف الذكية. فنحن نقدم للمستهلكين مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك أجهزة الحاسوب الشخصية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية وغيرها. يسعى المستهلكون اليوم لاتباع نمط حياة أكثر اتصالاً وهو تماماً ما تقدمه إستراتيجية الحياة القائمة على الذكاء الاصطناعي 1+8+N، ومن شأن الأجهزة الفائقة أن تتخطى كل ذلك لخلق تجارب أفضل وأكثر اتصالاً بما يعزز أنماط الحياة الرقمية. لقد أطلقنا إستراتيجيتنا المبتكرة 1+8+N منذ أكثر من عامين وأثبتت نجاحها بجدارة. غايتنا تقريب الناس من خلال خلق عالم مترابط يتصل بذكاء وأمان وسلاسة."

وتابع قائلاً: "ستواصل هواوي التزامها بتطوير منتجات وخدمات مبتكرة تحقق قيمة هادفة وتثري حياة الناس بطريقة إيجابية. وذلك هو الوعد الذي قطعناه لمستخدمينا وسوف نستمر بنفس الزخم والشغف للابتكار والتصميم وإحداث نقلة في الأسواق من خلال المنتجات والخدمات الرائدة. نحن ملتزمون تجاه المملكة العربية السعودية وسنواصل تزويد المستخدمين بأحدث المنتجات والتقنيات خلال عام 2021."

وأوضح أنه لهذه الغاية وللبناء على إستراتيجيتها المبتكرة 1+8+N، تطلق هواوي هذه الأيام تجربة الأجهزة الفائقة وهي عبارة عن نهج جديد يهدف إلى إنشاء تجربة سلسة وانسيابية وموحدة عبر جميع الأجهزة. ورغم وجود عدد أكبر من الأجهزة الذكية في حياتنا اليوم، إلا أن التجربة التي تقدمها ليست ذكية في أغلب الأحيان. وعادةً تؤدي الأجهزة التي يصعب توصيلها معاً أو تلك التي لا تتوافق في طريقة عملها إلى تجربة مستخدم محبطة ومجزأة وغير متكاملة.

ولفت بأنه تم تصميم تجربة الأجهزة الفائقة لمعالجة هذه المشكلة من خلال ابتكار لغة مشتركة تجمع كافة أنواع الأجهزة وتمكنها من الاتصال والتعاون، مما يوفر للمستخدمين تجربة أكثر كفاءة وسلاسة وأماناً. وتستخدم هذه التجربة التكنولوجيا الموزعة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع أنواع الأجهزة المختلفة تحت مظلة نظام موحد، وبالتالي تتيح نشر المزيد من الأجهزة بمرونة تامة بحسب الحاجة. كما أن تلك التجربة تدمج أجهزة كانت مستقلة سابقاً مع منتج فائق شامل ومتكامل يجمع كل الأجهزة والموارد معاً للاستفادة بحرية تامة من إمكانات الأجهزة المنضوية تحت مظلته بناءً على احتياجات المستخدم الفورية.



وتابع "يو" قائلاً: "خلال عام 2021 بدأت إستراتيجيتنا للنمو المستقبلي في التبلور ورغم التحديات التي تواجهنا، سنواصل الحفاظ على مرونة أعمالنا، ليس فقط من أجل البقاء، لكن أيضاً من أجل ضمان استدامة ذلك البقاء. وسنظل دائماً نركز على احتياجات مستخدمينا لتقديم قيمة عملية لدعم وتمكين الأعمال."

وختم قائلاً: "ستواصل هواوي التزامها بتطوير منتجات وخدمات مبتكرة تحقق قيمة هادفة وتثري حياة الناس بطريقة إيجابية. وذلك هو الوعد الذي قطعناه لمستخدمينا وسوف نستمر بنفس الزخم والشغف للابتكار والتصميم وإحداث نقلة في الأسواق من خلال منتجاتنا وخدماتنا الرائدة."