الآلاف يشيعون جثمان "العويران" إلى مثواه الأخير.. والرياضيون يتحدثون لـ"سبق" عن سيرته

شيّع الآلاف جثمان "الراحل" خميس العويران (الدولي - لاعب الهلال والاتحاد) عن عمر 47 عامًا عصر اليوم الثلاثاء إلى مثواه الأخير، وذلك بمقبرة المنصورية بالرياض.

"سبق" حضرت الصلاة على الفقيد والدفن، ورصدت مشاعر بعض الرياضيين الذين شاركوا في تقديم واجب العزاء.

فقدنا أخًا ورمزًا للوفاء

في البداية تحدث لـ"سبق" الدولي السابق سعيد العويران (ابن عم الفقيد) قائلاً: "تربطني علاقة أخوية مع الراحل خميس. كان نعم الأخ والصديق أيضًا، وله صيت حسن في الوسط الرياضي وخارجه. ما شاهدناه اليوم في مراسم الدفن والعزاء من العدد الكبير من الناس على الفقيد ما هو إلا دليل على محبة خميس. رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته. الناس هم شهداء الله في الأرض".

كما علق لاعب الهلال (السابق) صفوق التمياط قائلاً: "الله يرحم (خميس)؛ فقد كان من خيرة اللاعبين. ولا أتذكر أن له مشاكل، سواء داخل الملعب أو خارجه. وجعل الله ما أصابه طهورًا وتخفيفًا للذنوب. والعزاء موصول لأسرته من خلال منبر (سبق)".

وقال لاعب الشباب (السابق) عبدالعزيز الرزقان: "فقدنا أخًا. رحم الله خميس العويران، وألهمنا الله جميعًا نحن وأسرته الصبر والسلوان".

كما طالب إداري الهلال خالد المغيربي واللاعب ناصر الخضيري بالدعاء لزميلهما اللاعب الراحل خميس العويران قائلَين في كلمة واحدة: "لا يسعنا إلا الدعاء لخميس. رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته".

وحث اللاعب رمزي العصيمي على الوقوف إلى جانب أسرة الراحل خميس العويران، مشيرًا إلى إنجازات الفقيد، سواء مع منتخب بلاده أو الناديَين اللذين لعب لهما (الهلال والاتحاد)، أو من خلال تمثيل منتخب بلاده خير تمثيل.

وقفة صادقة.. وتلاحم مجتمع

وكان من بين الحضور أثناء مراسم الدفن عدد من الزملاء الإعلاميين الذين أشاروا إلى مناقب وحُسن سيرة وتعامل الراحل خميس العويران. وتحدث لـ"سبق " الزميل عايض السعدي، مراسل برنامج صدى الملاعب (mbc1) ، وقال: "ما شاهدناه اليوم من جموع كبيرة من الرياضيين وغير الرياضيين الذين شاركوا في أداء الصلاة والدفن على فقيد الرياضة اللاعب الخلوق خميس العويران إنما يدل على محبته في قلوبهم. وهذا ديدن المجتمع السعودي بمختلف شرائحه. منا للراحل صادق الدعاء، والمواساة لأسرته التي ندعو الله أن يلهمها الصبر والاحتساب والأجر. {إنا لله وإنا إليه راجعون}".

ونعى الزميل خالد التميمي مراسل القناة الإخبارية السعودية، والزميل عبدالرحمن النمر، أسرة الفقيد، داعيَيْن الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته.

رياضيون شاركوا في مراسم العزاء

وكان من بين الحضور الذين شاركوا في مراسم العزاء في رحيل اللاعب خميس العويران عدد من رفقاء الدرب، سواء لاعبين أو إداريين، منهم (يوسف خميس، عبداللطيف الغنام، إبراهيم ماطر، مشاري العويران.. وغيرهم).