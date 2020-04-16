لجنة متابعة مستجدّات كورونا تعقد اجتماعها الـ57 وتنصح الجميع بالبقاء في المنازل

518 إصابة جديدة.. جدة تتصدر بـ195 والمدينة ثانية 91 والرياض ثالثة 84

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الخميس؛ اجتماعها السابع والخمسين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .



وعقب الاجتماع عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والأستاذ عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة .



وأوضح متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم؛ بلغت أكثر من (2000000) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (520) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (138) آلف حالة.



وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة؛ وهي (518) حالة، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: وجدة (195)، والمدينة المنورة (91)، والرياض (84)، ومكة المكرمة (58) حالة، والدمام (38)، والطائف (13)، والقطيف (5)، والجبيل (4)، ورأس تنورة (3)، وينبع (3)، وجازان (3)، والقريات (2)، والليث (2)، والطوال (2)، وأبها (2)، والمويه (2)، والقويعية (2)، وحالة واحدة في كلٍّ من: بريدة، وعنيزة، والخبر، والظهران، وخميس مشيط، والهفوف، والجفر، وأضم، وخليص؛

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (6380) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (5307) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 71 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.



كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (990) حالة بإضافة (59) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (83) حالة بإضافة 4 حالات وفيات جديدة لغير السعوديين؛ حالتان في مكة المكرمة، وحالة في المدينة المنورة، وحالة في جدة، وجميعهم تتراوح أعمارهم بين 35 و89 عاماً، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة رحمهم الله جميعاً.



وقال د. العبدالعالي: بفضل الله تظل هذه الدولة رائدة في مجال العمل الإنساني النبيل والتوجيهات السامية الكريمة، وتؤكد دائماً وأبداً على توفير الرعاية الصحية للمواطن والمقيم والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.



وفي هذا الصدد لاحظنا ازدياد حالات الإصابة بين العمالة الوافدة، وأودّ هنا إيضاح الأسباب التي أدت إلى انتشار العدوى بينهم؛ ومن أهمها مقرات سكن العمالة التي للأسف تفتقد للاشتراطات الصحية؛ حيث نجد أكثر من ١٠ أشخاص في غرفة واحدة.



وأجدها هنا فرصة لأدعو أصحاب المؤسسات والشركات للعمل على توفير سكن مناسب يخضع للاشتراطات الصحية ويطبق فيه نظام البعد الاجتماعي، وكذلك القيام بتعقيم أماكن السكن لهم مرتين في الأسبوع.



وأبان أن وزارة الصحة وفرت خدمة الفحص الذاتي عن طريق تطبيق موعد ومن المهم أن يقوم صاحب العمل بإجراء هذا الإختبار لجميع العمالة، علماً أنه لا يستغرق وقتًا طويلًا، ولكن تكمن أهميته في المساعدة على الكشف المبكر للإصابة والحد من انتشار الفيروس بإذن الله.



منوهاً أنه في حال الاشتباه بوجود كورونا نوصي بعزل الحالة مباشرة والمخالطين والتواصل مع ٩٣٧.



لافتاً إلى أنه يوجد لدى وزارة الصحة منصة توعوية تتضمن رسائل توعوية وإرشادات للتعامل مع فيروس كورونا، وذلك بعدة لغات مثل (الفلبينية، الإندونيسية، الهندية، التركية الأوردو، وغيرها).



وأضاف قائلاً: كما لا أنسى أن أوصي إخواني المواطنين بمساندة جهود الوزارة والقيام بدورهم لتوعية المقيمين، وهذا عمل إنساني يؤجرون عليه بإذن الله، ويعتبر إسهامًا فاعلًا منهم في الحفاظ على هذا الوطن المعطاء وسلامة مواطنيه.



وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

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‏من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة قامت منذ الـ23 من شهر مارس الماضي بـ73 ألف جولة رقابية بمختلف مدن ومناطق المملكة؛ للتأكد من توافر السلع كافة والرمضانية منها.



وأكد أن الوزارة تتابع باستمرار الخدمات المقدمة للمستهلكين في جميع مناطق المملكة، وذلك عبر الهايبر ماركت والتموينات والمخابر ومحلات بيع الدواجن واللحوم، وجميعها تعمل بكفاءة عالية.



ولفت النظر إلى صدور قرار منع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لجميع المتاجر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية صحة الأبناء.

وبشأن السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق أشار المتحدث إلى استمرار وصول السلع الأساسية مثل القمح والأرز وبمكيات كبيرة ولله الحمد، إلى جانب وصول كميات كبيرة من الحمضيات "برتقال وليمون" للسوق المحلي من دول جديدة؛ مثل جنوب أفريقا من بداية الموسم لديهم، وبين أن هذه الأوقات تشهد كذلك ارتفاعًا في استهلاك لحوم الأغنام، وخاصة موسم ما قبل رمضان، وعملت وزارة الزراعة بشكل مكثف حتى وصل عدد الدول التي يتم الاستيراد منها إلى 29 دولة.

وطمأن الحسين الجميع أن المملكة ومنذ عام 2016 تحقق الاكتفاء الذاتي بشأن إنتاج البيض، وحاليًّا الناتج الوطني كبير وضخم جدًّا، مشيرًا إلى أنه وبسبب تغير سلوك المستهلك وزيادة الطلب عليه تمت مواكبة هذا الطلب، ووصلت كميات كبيرة من البيض المستورد من خارج المملكة.

وبيَّن أن الوزارة تقوم بمراقبة الأسعار من خلال نظام إلكتروني، ويرصد الآن أكثر من 116 سلعة تموينية أساسية وضرورية مثل الألبان والدجاج واللحوم والأرز وحليب الأطفال، وغيرها، كما يرصد النظام بشكل آلي ودقيق أسعار السلع في المناطق كافة وبكشل لحظي، بحيث تتم مراقبة خط السلع والمتابعة الدقيقة للأسعار.

وفيما يخص ارتفاع الأسعار فقد أكد المتحدث الرسمي بوزارة التجارة، أن الوزارة تراقب وتتحقق من مسببات الارتفاع ومقارنته بالأسعار العالمية وتتبع سلاسل الإمداد، ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حال وجود أي مخالفات.

وقال: "هناك بعض السلع يكون ارتفاعها بسبب منتجات أخرى مستوردة؛ فمثلًا إنتاج البيض يرتبط بدواجن إنتاج البيض المستورد وفول الصويا والذرة المستوردة والمبيدات المستوردة، وهذه تؤخذ بعين الاعتبار".

ولفت الانتباه إلى أن الفرق الرقابية لاحظت خلال الفترة الماضية أن هناك محاولات فردية من بعض المتلاعبين؛ تمثلت في محاولة إخفاء بعض السلع مثل البصل والطماطم والبطاطس والدقيق؛ ليتم بيعها بعد رفع أسعارها، وتم ضبط أكثر من 160 طنًّا من هذه الخضراوات كانت خارج السوق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وإعادة ضخ الكميات المضبوطة في الأسواق لتُباع بأسعار معتدلة للمستهليكن.



وأعلن عن قيام الفرق الرقابية في الوزارة خلال الفترة الماضية بضبط 7 آلاف مخالفة على بعض منافذ البيع؛ منها 3567 مخالفة مغالاة في الأسعار، مؤكدًا في ذات الوقت أن الوزارة مستمرة في أعمالها لخدمة القطاع الخاص، وخلال الفترة الماضية تم تقديم أكثر من 79 ألف خدمة لهم.

وأهاب بالدور المهم والكبير للمستهلك في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، وقال: "كل من يبلغ عن حالة غش تجاري له مكافأة 25% من قيمة الغرامة التي تصدر في الحكم النهائي بعد استحصال الغرامة، وفي قضايا التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامة".