"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة من تحديث أمني في Mozilla

يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ هجمات لحجب الخدمة وانتحال الشخصية

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Mozilla. Firefox، Firefox ESR Thunderbird

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات، وتنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS attack)، وهجوم انتحال الشخصية (Spoofing attacks).

وأوصى المركز بتحديث نسخ المنتج المتأثرة عبر هذه الروابط:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-52/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-53/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-54/

4

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443 11:19 AM

يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ هجمات لحجب الخدمة وانتحال الشخصية

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة من تحديث أمني في Mozilla

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 1,356

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Mozilla. Firefox، Firefox ESR Thunderbird

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات، وتنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS attack)، وهجوم انتحال الشخصية (Spoofing attacks).

وأوصى المركز بتحديث نسخ المنتج المتأثرة عبر هذه الروابط:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-52/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-53/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-54/

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021