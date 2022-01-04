عمر السحيباني.. شاب سعودي يتحدى الإعاقة ويبدع باستخدام "برايل"

استطاع أن يصور لأقرانه المكفوفين المناظر والمعالم التي تمنوا رؤيتها

رغم إعاقته البصرية؛ نجح الشاب السعودي عمر السحيباني في أن يرسم الإبداع من خلال رسوم تعبيرية وكتابة الحروف العربية والإنجليزية بواسطة لغة "برايل".

وتمكن "السحيباني" من استثمار موهبة الرسم بالخط البارز "لغة برايل"؛ ليصور لأقرانه المكفوفين المناظر والمعالم التي لطالما تمنوا رؤيتها من خلال حاسة اللمس، وحول خيالهم إلى واقع بلمساته الإبداعية.

ورسمت أنامله لوحات بمساندة أجهزة يدوية وإلكترونية تساعده على ذلك، حيث يقوم بعد الانتهاء من رسمها باستخدام الألوان الخشبية لتلوينها ويختار ألوانه بناءً على المقدار البسيط من رؤيته التي لا تتجاوز واحد بالمئة بينما أقرانه يستخدمون جهاز قارئ الألوان لمساعدتهم على التلوين، ويستغرق ما بين يومين إلى ثلاثة أيام.

وأبدع "عمر" برسم لوحات فنية تصور أبرز معالم المملكة، كالحرم المكي والمسجد النبوي الشريف وبرج الساعة وقصر المصمك وصوراً لملوك المملكة بدءاً من الملك عبدالعزيز –رحمه الله- إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

ونالت لوحات المسجد الحرام والمسجد النبوي إعجاب الكثير من ذوي الإعاقة البصرية كونها أشعرتهم بالروحانية وأعطتهم تصورًا أبلغ عن الشكل الذي طالما رسمته مخيلاتهم.

وعمل الشاب السعودي المتميز على إعداد ثلاثة كتب تحمل هدفاً سامياً وإنسانياً استخدم موهبته لتحقيق التواصل الفعال بين المبصر والكفيف وضعيف الرؤية والأصم والأبكم، وتسهيل التواصل وزيادة اللحمة المجتمعية بين معظم أطيافه، حيث رسم الأحرف باللغة العربية والإنجليزية ولغة الإشارة مستخدما لغة برايل، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية، ورغبة في إيجاد فرصة تواصل بين المكفوفين والصم والبكم.