"الرويلي" للمرتبة "10" بـ"الشؤون البلدية"

تلقى محمد بن ريمان الرويلي التهاني عقب صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية للمرتبة العاشرة، على وظيفة مدير إدارة الاتصالات الإدارية بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

ودعا "أبو مشعل" الله تعالى أن تكون هذه الترقية حافزاً لمزيد من التقدم في خدمة الدين والمليك والوطن.