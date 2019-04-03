شاهد.. منسوبو أمانة الرياض يبنون مسجدًّا صدقة عن زميلهم المتوفَّى

"المهنا" كان يعمل مديرًا لشؤون الموظفين وتوفي بأزمةقلبية

شيَّد عدد من منسوبي أمانة الرياض مسجدًّا صدقة عن زميل لهم، توفي قبل سنوات إثر أزمة قلبية.

الراحل مهنا بن عبدالرحمن الفقيه كان يعمل مديرًا عامًّا لشؤون الموظفين بأمانة منطقة الرياض، وحظي بإشادات وثناء زملائه على نقاء قلبه، ووفائه وإخلاصه في العمل، وحسن أخلاقه.

وقد بادر الموظفون ببناء مسجد في إحدى الدول صدقة عن الراحل، وسُجل باسمه.

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03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440 09:38 PM

"المهنا" كان يعمل مديرًا لشؤون الموظفين وتوفي بأزمةقلبية

شاهد.. منسوبو أمانة الرياض يبنون مسجدًّا صدقة عن زميلهم المتوفَّى

عبدالله البرقاوي

الرياض

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شيَّد عدد من منسوبي أمانة الرياض مسجدًّا صدقة عن زميل لهم، توفي قبل سنوات إثر أزمة قلبية.

الراحل مهنا بن عبدالرحمن الفقيه كان يعمل مديرًا عامًّا لشؤون الموظفين بأمانة منطقة الرياض، وحظي بإشادات وثناء زملائه على نقاء قلبه، ووفائه وإخلاصه في العمل، وحسن أخلاقه.

وقد بادر الموظفون ببناء مسجد في إحدى الدول صدقة عن الراحل، وسُجل باسمه.

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