ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في التشيك وماليزيا

الحكومة الماليزية قيّدت التحركات على المستوى الوطني

أعلنت وزارة الصحة التشيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إلى 434 حالةً.

وأوضحت وفقاً لتقارير إعلامية أن هناك ثلاثة مرضى حالتهم حرجة للغاية، فيما تعافت ثلاث حالات بشكل كامل.

كما أعلن في ماليزيا، اليوم، أن العدد الإجمالي للمصابين بعدوى فيروس كورونا بلغ 673 حالةً؛ من بينها 120 حالة جديدة، وحالتا وفاة و49 متعافياً.

وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية، أن وزارة الصحة الماليزية سجّلت الليلة الماضية أولى حالتي وفاة من جرّاء الإصابة بالفيروس؛ أحدهما رجل ماليزي (34 عاماً) من مدينة جوهور بهارو عاصمة الولاية، والآخر رجل كبير السن عمره 60 عاماً من ولاية سراواك بالقطاع الشرقي من ماليزيا، كان قد أصيب بمرض مزمن.

وبناءً على قرار الحكومة الماليزية بشأن تقييد التحركات على المستوى الوطني، الذي يطبق من اليوم الأربعاء، فإن كل الموظفين المدنيين في ماليزيا يبدأون العمل بالمنزل، للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).