كأس الملك: مهمة سهلة للنصر والأهلي أمام البكيرية والنجوم

تستكمل مباريات دور ال32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم بخمس مباريات.

ويستضيف فريق العين نظيره التعاون على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية عند الساعة 3:35 عصراً.

وفي المباراة الثانية يحل المجزل ضيفاً على فريق الرائد في الساعة 3:15 عصراً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وفي تمام الخامسة وخمس وعشرين دقيقة يستضيف فريق الاتفاق نظيره الطائي على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وفي ذات التوقيت يحل فريق الأهلي ضيفاً على فريق النجوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتختتم المباريات في الساعة 7:45 مساءً بلقاء النصر وضيفه البكيرية في ملعب الأمير فيصل بن فهد.