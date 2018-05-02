آل الشيخ:  زمن الرئيس الأسطورة انتهى .. والسبيعي : ديون الأندية مليار ريال

كشف أن قضايا الفرق السعودية في "فيفا" تمثل 20%

أبدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ استياءه من مجموع قضايا الأندية السعودية في الفيفا كاشفًا أن مجموعها يمثل 20 % من مجموع القضايا لدى الفيفا.

وأكد آل الشيخ خلال مداخلته مع برنامج الخيمة أن زمن الرئيس الأسطورة قد انتهى.

وأشار إلى أن سعود السويلم رئيس ⁧‫نادي النصر⁩ لديه ملاءة مالية، وكاشفًا أن مقصده من عدم وجود الملاءة المالية هي أثناء فترة سلمان المالك.

‏⁧كما أوضح آل الشيخ أن القيادة وقفت وقفة جبارة مع جميع الأندية، وأنه محاسب أمامهم .

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‏وقدم تركي آل الشيخ نصيحة للجمهور الرياضي قائلاً: أرجو من الجمهور الرياضي ألا يلتفت لكل ما يذكر في السوشيال ميديا .

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‏من جانب آخر كشف أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي أن ديون جميع الأندية السعودية قرابة مليار ريال.

وذكر بالأرقام الديون حيث قال:"جاءت ديون الأندية على النحو التالي:

‏⁧‫الاتحاد⁩ 310 ملايين

‏⁧‫النصر⁩ 231 مليونًا

‏⁧‫الهلال⁩ 115 مليونًا

‏⁧‫الأهلي⁩ 110 ملايين

‏⁧‫الشباب⁩ 63 مليونًا

‏⁧‫الرائد⁩ 24 مليونًا

‏⁧‫الاتفاق⁩ 36 مليونًا

‏⁧‫التعاون⁩ 29 مليونًا

‏⁧‫القادسية⁩ 23 مليونًا

‏⁧‫الفتح⁩ 15 مليونًا

‏⁧‫الفيصلي⁩ 6 ملايين

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02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439 01:25 AM

كشف أن قضايا الفرق السعودية في "فيفا" تمثل 20%

آل الشيخ:  زمن الرئيس الأسطورة انتهى .. والسبيعي : ديون الأندية مليار ريال

عبدالعزيز السلمي

جدة

29 26,156

أبدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ استياءه من مجموع قضايا الأندية السعودية في الفيفا كاشفًا أن مجموعها يمثل 20 % من مجموع القضايا لدى الفيفا.

وأكد آل الشيخ خلال مداخلته مع برنامج الخيمة أن زمن الرئيس الأسطورة قد انتهى.

وأشار إلى أن سعود السويلم رئيس ⁧‫نادي النصر⁩ لديه ملاءة مالية، وكاشفًا أن مقصده من عدم وجود الملاءة المالية هي أثناء فترة سلمان المالك.

‏⁧كما أوضح آل الشيخ أن القيادة وقفت وقفة جبارة مع جميع الأندية، وأنه محاسب أمامهم .

‏⁧‫

‏وقدم تركي آل الشيخ نصيحة للجمهور الرياضي قائلاً: أرجو من الجمهور الرياضي ألا يلتفت لكل ما يذكر في السوشيال ميديا .

‏⁧‫

‏من جانب آخر كشف أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي أن ديون جميع الأندية السعودية قرابة مليار ريال.

وذكر بالأرقام الديون حيث قال:"جاءت ديون الأندية على النحو التالي:

‏⁧‫الاتحاد⁩ 310 ملايين

‏⁧‫النصر⁩ 231 مليونًا

‏⁧‫الهلال⁩ 115 مليونًا

‏⁧‫الأهلي⁩ 110 ملايين

‏⁧‫الشباب⁩ 63 مليونًا

‏⁧‫الرائد⁩ 24 مليونًا

‏⁧‫الاتفاق⁩ 36 مليونًا

‏⁧‫التعاون⁩ 29 مليونًا

‏⁧‫القادسية⁩ 23 مليونًا

‏⁧‫الفتح⁩ 15 مليونًا

‏⁧‫الفيصلي⁩ 6 ملايين

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