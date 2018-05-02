آل الشيخ: زمن الرئيس الأسطورة انتهى .. والسبيعي : ديون الأندية مليار ريال

كشف أن قضايا الفرق السعودية في "فيفا" تمثل 20%

أبدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ استياءه من مجموع قضايا الأندية السعودية في الفيفا كاشفًا أن مجموعها يمثل 20 % من مجموع القضايا لدى الفيفا.

وأكد آل الشيخ خلال مداخلته مع برنامج الخيمة أن زمن الرئيس الأسطورة قد انتهى.

وأشار إلى أن سعود السويلم رئيس ⁧‫نادي النصر⁩ لديه ملاءة مالية، وكاشفًا أن مقصده من عدم وجود الملاءة المالية هي أثناء فترة سلمان المالك.

‏⁧كما أوضح آل الشيخ أن القيادة وقفت وقفة جبارة مع جميع الأندية، وأنه محاسب أمامهم .

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‏وقدم تركي آل الشيخ نصيحة للجمهور الرياضي قائلاً: أرجو من الجمهور الرياضي ألا يلتفت لكل ما يذكر في السوشيال ميديا .

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‏من جانب آخر كشف أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي أن ديون جميع الأندية السعودية قرابة مليار ريال.

وذكر بالأرقام الديون حيث قال:"جاءت ديون الأندية على النحو التالي:

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‏⁧‫الاتحاد⁩ 310 ملايين

‏⁧‫النصر⁩ 231 مليونًا

‏⁧‫الهلال⁩ 115 مليونًا

‏⁧‫الأهلي⁩ 110 ملايين

‏⁧‫الشباب⁩ 63 مليونًا

‏⁧‫الرائد⁩ 24 مليونًا

‏⁧‫الاتفاق⁩ 36 مليونًا

‏⁧‫التعاون⁩ 29 مليونًا

‏⁧‫القادسية⁩ 23 مليونًا

‏⁧‫الفتح⁩ 15 مليونًا

‏⁧‫الفيصلي⁩ 6 ملايين

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