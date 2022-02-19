"الصحة": تسجيل 997 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1928 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 19 فبراير 2022، تسجيل 997 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 738331 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1928 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 709420 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8982 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 876 حالة.