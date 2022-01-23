57 % من الأتراك لا يؤيدون سياسة "أردوغان"

الأغلبية رأوا إعطاء الأولوية لروسيا والصين

أفاد استطلاع للرأي أجراه مركز "ميتروبول" التركي لدراسة الرأي العام ونشره اليوم (الأحد) أن 57 في المئة من المشاركين فيه لا يؤيدون سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبين الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 1500 شخص في 28 ولاية تركية، أن 40,7 في المئة من المستجوبين يرحبون بنهج "أردوغان" وفقاً لـ"روسيا اليوم".

ورأى غالبية المُستطلَعِين أن تركيا في سياستها الخارجية يجب أن تعطي الأولوية لروسيا والصين وليس الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

واعتبر 39,4 في المئة منهم أن تطوير العلاقات بين تركيا وروسيا أولوية وطنية.