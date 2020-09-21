المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا لحالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في محافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع).
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في الحناكية والمهد ووادي الفرع
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا لحالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في محافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع).
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.