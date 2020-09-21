المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساء

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في الحناكية والمهد ووادي الفرع

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا لحالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في محافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع).

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 08:56 AM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية في الحناكية والمهد ووادي الفرع

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا لحالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في محافظات: (الحناكية، والمهد، ووادي الفرع).

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.

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