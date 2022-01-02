"كورونا" يتوحش في بريطانيا.. ويصيب 137 ألفاً و583 شخصاً خلال يوم

الفيروس أنهى حياة 73 مريضاً

أعلنت بريطانيا اليوم (الأحد)، تسجيل 137 ألفاً و583 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في إنجلترا وويلز، مقارنة بـ162 ألفاً و572 حالة أمس، بحسب ما نقلت "رويترز" عن بيانات حكومية.

وسجلت وزارة الصحة البريطانية 73 وفاة، انخفاضاً من 154 حالة مساء أمس.

وأشارت الوزارة إلى أن البيانات الخاصة بأسكتلندا وأيرلندا الشمالية سيجري تحديثها بعد عطلة رأس السنة الجديدة.