الاتحاد الآسيوي: "الجابر" من أفضل 5 مشاركين بكأس العالم بتاريخ القارة

التصويت متاح أمام الجماهير مع آراء الخبراء والنتيجة في 15 أبريل الجاري

وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نجم المنتخب السعودي السابق سامي الجابر، ضِمن قائمة أفضل خمسة لاعبين مشارَكة في بطولة كأس العالم بتاريخ القارة.

وعلى مر السنين، قدّم نجوم قارة آسيا مستويات رائعة خلال منافسات كأس العالم ومنحوا عشاق اللعبة لحظات لا تُنسى.

وسلّط موقع الاتحاد الضوءَ على أفضل خمسة نجوم تألقوا في بطولة كأس العالم، وسمح للجماهير المشاركة في التصويت باختيار الأفضل برأيهم؛ علمًا بأن النتيجة النهائية سيتم تحديدها من خلال جمع نتائج التصويت، إلى جانب آراء مجموعة من الخبراء، ويستمر التصويت حتى يوم الأربعاء 15 أبريل الجاري.

وجاء في مقدمة اللاعبين سامي الجابر (السعودية)- المشارَكات في كأس العالم: 1994، 1998، 2002، 2006، (الأهداف: 3).

ويعتبر سامي الجابر من ضمن أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية، وقد شارك في نهائيات كأس العالم أربع مرات متتالية بين 1994 و2006.

وسجل "الجابر" هدفًا من ضربة جزاء ليساهم في تحقيق الفوز الأول للسعودية في كأس العالم أمام المغرب في الولايات المتحدة 1994، قبل أن يفوز الفريق على بلجيكا ويحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وخسر المنتخب السعودي أمام السويد في دور الـ16، لكنه عاد من جديد عام 1998 في فرنسا؛ حيث سجل "الجابر" هدفًا من ضربة جزاء خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق مع جنوب إفريقيا 2- 2؛ في حين شهدت المشاركة في عام 2002 الخروج من دور المجموعات.

وسجل "الجابر" هدفه الثالث في كأس العالم خلال نهائيات 2006 في ألمانيا؛ وذلك في المباراة التي تعادل فيها منتخب بلاده مع تونس 2- 2.

وهناك نجوم آخرون من السعودية هم: "محمد الدعيع، سعيد العويران، سالم الدوسري".

واللاعب الثاني هو تيم كاهيل (أستراليا) المشاركات في كأس العالم: 2006، 2010، 2014، 2018 (الأهداف: 5).

وعندما كانت أستراليا تتأخر أمام هولندا خلال نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، سجّل تيم كاهيل هدفًا رائعًا سيبقى في الذاكرة، عبر تسديدة على الطاير لم ينجح الحارس جاسبر كيليسن في التصدي لها. بعدما كان سجل هدفًا في المباراة الأولى أمام تشيلي.

ورغم ذلك خرج المنتخب الأسترالي من تلك البطولة بثلاث خسائر؛ حيث لم ينجح الفريق في تكرار بلوغ الأدوار الإقصائية عام 2006.

وفي نهائيات 2006، شارك كاهيل كبديل في المباراة أمام اليابان؛ حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة 84 وهو أول هدف لأستراليا في تاريخ البطولة، ثم أضاف الهدف الثاني عبر تسديدة من مسافة بعيدة، قبل أن تحقق أستراليا الفوز بنتيجة 3- 1.

وسجل "كاهيل" أيضًا في المباراة التي فازت فيها أستراليا على صربيا 2- 1 في نهائيات 2010، قبل أن يسجل المشاركة الرابعة في كأس العالم عام 2018 في روسيا.

أما اللاعب الثالث فهو كيسوكي هوندا (اليابان)- المشاركات في كأس العالم: 2010، 2014، 2018، (الأهداف: 4)

وإذا كان هيديتوشي ناكاتا أول نجم ياباني يتألق على المستوى العالمي؛ فإن كيسوكي هوندا يعتبر من أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب الوطني؛ علمًا بأن ظهوره الأول في كأس العالم كان عام 2010.

وسجل "هوندا" أول أهدافه في كأس العالم عندما تغلبت اليابان على الكاميرون 1- 0، ثم سجل هدفًا من ضربة حرة مباشرة عندما تغلب الفريق على الدنمارك 3- 1 ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في نهائيات 2010.

ورغم أن المنتخب الياباني خرج من دور المجموعات في نهائيات 2014، إلا أن هوندا نجح في التسجيل بتلك النسخة وذلك في المباراة أمام ساحل العاج عبر تسديدة قوية، ثم في نهائيات 2018 في روسيا نجح هوندا في التسجيل للنسخة الثالثة على التوالي.

وشارك "هوندا" كبديل في المباراة أمام السنغال؛ حيث سجل هدف التعادل 2- 2 ويساهم في تأهل الفريق إلى دور الـ16 قبل أن يخسر أمام بلجيكا 2- 3.

واللاعب الرابع هو بارك جي- سونغ من كوريا الجنوبية الذي شارك في ثلاث بطولات في كأس العالم: 2002، 2006، 2010 سجل خلالها 3 أهداف.

وجاء في المركز الخامس حارس منتخب إيران علي رضا بيرانفاند الذي شارك في النسخة الأخيرة بروسيا.