حافظ على إنتاجيتك واستمتع بالمحتوى الترفيهي برمضان.. مميزات جهاز HUAWEI MatePad Pro

سيكون متوفرًا للطلب المسبق في المملكة اعتبارًا من 29 أبريل 2020

مع قدوم شهر رمضان المبارك، وبقائنا في المنزل، فإن جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي، يعدّ الرفيق المثالي لمساعدتك في الحفاظ على كفاءتك والاستمتاع بمحتوى الترفيه المفضل لديك.

وقد يقتضي الوضع الحالي البقاء في المنزل لفترات طويلة، إلا أنك ستتمكن مع أحدث جهاز لوحي من هواوي من إنجاز المزيد بالسرعة التي تناسبك.

يمتاز الجهاز بخصائص ومزايا متعددة تُمكنك من أداء المهام المختلفة في الوقت ذاته، إضافةً إلى شاشة مذهلة تمنحك تجربة مشاهدة سينمائية رائعة، وكذلك الكثير من المزايا التي يمكنك اكتشافها مع جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي. لنلقي نظرة على بعض المزايا المدهشة في الجهاز.

الأداء الذكي للمهام المتعددة

يوفر جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي عبر خاصية الشاشات المتعددة التعاونية مستوى جديدًا وفريدًا من الميزات التفاعلية.

ويسمح ذلك للمستخدم بتوصيل جهازه اللوحي بأحد هواتف هواوي الذكية لاسلكياً وبسلاسة تامة، وسحب وإفلات ملفات الموسيقى والفيديو والصور وغيرها بين الجهازَين.

وهذا يعني أنك ستتمكن من إكمال تقرير العمل الذي بدأته على هاتفك الذكي على جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي ذي الشاشة الأكبر؛ مما سيوفر عليك الوقت والجهد.

وتعزز خاصية التطبيقات المتعددة من هواوي HUAWEI App Multiplier إنتاجية الجهاز اللوحي، والتي تتيح عرض التطبيق في نوافذ منفصلة.

وتعد هذه الخاصية ميزة حدسية تجعل التسوق عبر الإنترنت أسهل من أي وقت مضى، فيمكنك عرض أحد المنتجات في نافذة واحدة خلال التسوق لشراء منتج آخر في نافذة مختلفة داخل التطبيق نفسه.

مساحة الشاشة الإضافية تمكّنك من إنجاز المزيد

يمتاز جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي، بأعلى نسبة شاشة على جهاز لوحي في العالم تبلغ 90% من الهيكل الكلي، وتوفر تجربة مشاهدة أغنى وأجمل من أي وقت مضى.

وتجعل الحواف النحيفة مقاس 4.9 مم والكاميرا المدمجة تحت الشاشة، مكالمات الفيديو اليومية أكثر وضوحًا، وتسهّل تبادل رسائل البريد الإلكتروني، في حين توفر للمستخدم مساحة شاشة أكبر ليستمتع بتجربة تصفح أفضل عبر الإنترنت.

شاشة تمتاز بألوان حيوية لتجربة مشاهدة غنية

يوفر الجهاز اللوحي مقاس 10.8 صورًا نابضة بالحياة عبر شاشة العرض الكاملة 2K QHD التي تتميز بدقة عالية تبلغ 2560x1600 بكسل.

وتستطيع الشاشة الواضحة إعادة إنشاء التفاصيل الحية بفضل تدرجات الألوان السينمائية DCI-P3 وكثافة بكسل تبلغ 280ppi ونسبة تباين 1500: 1 ومستوى سطوع يبلغ 540 شمعة. بعبارة أخرى، تستطيع منح المستخدم تجربة مشاهدة مذهلة سواء كان يشاهد أفلامه المفضلة أو يتصفح مجموعة صوره الرقمية.

إضافة إلى ذلك يمتاز الجهاز بعمر بطارية يدوم طوال اليوم بقدرة 7250 مللي أمبير، وميزات توفير الطاقة في معالج Kirin 990 وخاصية الشحن السريع من هواوي التي ستمنحك الطاقة الكافية لأداء مهامك طوال اليوم.

ولا تقتصر مزايا جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي على تصميمه الأنيق فحسب، بل يمتاز بخصائص وميزات متطورة من شأنها أن تواكب المهام المتنوعة دون عناء.

وسيكون جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي متوفرًا للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية اعتباراً من تاريخ 29 أبريل 2020.