المكسيك: تسجيل 450 إصابة جديدة و37 وفاة بفيروس كورونا

"الصحة": عدد الإصابات ربما يبلغ 55951 حالة

أعلن مسؤولون بوزارة الصحة المكسيكية، يوم الخميس، تسجيل 450 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و37 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6297، والوفيات إلى 486.

وقال نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل؛ إن عدد الإصابات في بلاده ربما يبلغ 55951 حالة.

وذكر أن كثيراً من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض على الأرجح، أو لم يتم تشخيص حالاتهم

المكسيك فيروس كورونا الجديد

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17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 01:19 PM

"الصحة": عدد الإصابات ربما يبلغ 55951 حالة

المكسيك: تسجيل 450 إصابة جديدة و37 وفاة بفيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن مسؤولون بوزارة الصحة المكسيكية، يوم الخميس، تسجيل 450 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و37 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6297، والوفيات إلى 486.

وقال نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل؛ إن عدد الإصابات في بلاده ربما يبلغ 55951 حالة.

وذكر أن كثيراً من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض على الأرجح، أو لم يتم تشخيص حالاتهم

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المكسيك فيروس كورونا الجديد

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