توقف فرز أصوات الناخبين المقترعين بالبريد في فيلادلفيا مؤقتًا

حملة "بايدن" طلبت إلغاء حكم قضائي يرتبط بالعملية

ذكرت قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية أن عملية فرز بطاقات الاقتراع بالبريد في فيلادلفيا توقفت مؤقتًا.

وأوضحت القناة أن حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن طلبت من المحكمة العليا بالولاية إلغاء حكم محكمة أدنى بشأن مراقبي فرز الأصوات، وفقًا لـ "رويترز".

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 08:57 PM

حملة "بايدن" طلبت إلغاء حكم قضائي يرتبط بالعملية

توقف فرز أصوات الناخبين المقترعين بالبريد في فيلادلفيا مؤقتًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكرت قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية أن عملية فرز بطاقات الاقتراع بالبريد في فيلادلفيا توقفت مؤقتًا.

وأوضحت القناة أن حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن طلبت من المحكمة العليا بالولاية إلغاء حكم محكمة أدنى بشأن مراقبي فرز الأصوات، وفقًا لـ "رويترز".

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