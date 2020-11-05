توقف فرز أصوات الناخبين المقترعين بالبريد في فيلادلفيا مؤقتًا

حملة "بايدن" طلبت إلغاء حكم قضائي يرتبط بالعملية

ذكرت قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية أن عملية فرز بطاقات الاقتراع بالبريد في فيلادلفيا توقفت مؤقتًا.

وأوضحت القناة أن حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن طلبت من المحكمة العليا بالولاية إلغاء حكم محكمة أدنى بشأن مراقبي فرز الأصوات، وفقًا لـ "رويترز".