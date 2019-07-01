"آل عاتي": السعودية تحرّم أسلحة الدمار وحقها استخدام الطاقة الذرية السلمية

قال: تجنّب الدخول في سباق تسلح هدف الدعوة لمنع إيران من "القنبلة النووية"

أكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي لـ"سبق" أن السعودية من أوائل الدول التي تحرم استخدام أسلحة الدمار الشامل مع إيمانها بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتطالب بمنع إيران من امتلاك القنبلة الذرية حتى لا تدخل المنطقة في حالة سباق تسلح نووي، وتتفرغ دول المنطقة للبناء والتنمية ورفاه مواطنيها.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تؤمن بوجوب أن يعم السلام والاستقرار كل دول العالم، وتعمل وفق قاعدة راسخة وهي رفض التدخل في شؤون الدول الأخرى وتحريم تدخل أي دولة في الشأن الداخلي السعودي كقرار سيادي مكتسب تقره كل القوانين والاتفاقيات الدولية.

وبيّن أن السعودية تبذل جهوداً قوية وحثيثة لإرساء الأمن والسلم الدوليين، وتعمل مع المجتمع الدولي لإحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم الإسلامي كافة، وتكرس جهودها للقضاء على الإرهاب وتجفيف مسبباته، وغرس وتجسيد ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال، مع تصديها لمسؤلياتها التاريخية تجاه حماية أمنها ومقدساتها ومقدراتها وحماية أمن اشقائها والحفاظ على مصالحها الإستراتيجية وتعزيز المنظومة الأمنية الخليجية والعربية.

وقال "آل عاتي": إن المملكة وقفت في هذا الإطار ضد الأنظمة المارقة عن الإجماع الخليجي والعربي والمارقة عن النظام الدولي والداعمة للتنظيمات الإرهابية، حيث نجحت السعودية في تطويق الخطر القطري ومجابهة الخطر والتهديد الإيراني ومحاربة المليشيات والتنظيمات الإرهابية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وتمكنت من قطع يد التغول الإيراني في اليمن وتعمل على إعادة الشرعية إلى كامل اليمن.

وأشار إلى أن من مبادئ السياسة السعودية الأساسية تحريم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع كل ما يتهدد البشرية مع إيمانها بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وحق الدول الأصيل في ذلك، وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولذلك كانت من أوائل الدول التي وقعت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ونزعها، حرصا والتزاما منها بضمان الأمن العالمي والاستقرار الدولي.

وقال إن المملكة من أوائل الدول التي انضمت لمعاهدة منع الانتشار النووي إيماناً منها بأن تحقيق الأمن والسلام في العالم بأسره لا يمكن في وجود الأسلحة النووية وطالبت وتطالب بوجوب إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي، ومنع إيران من امتلاك القنبلة الذرية حتى لا تدخل المنطقة في حالة سباق تسلح نووي، وتتفرغ دول المنطقة للبناء والتنمية ورفاه مواطنيها.