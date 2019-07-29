يقظة نقطة تفتيش تطيح بمركبة تنقل أطعمة مكشوفة لأحد المطاعم بالطائف

يقودها وافد دون التقيد بوسائل النقل النظامية والتقيد بالاشتراطات الصحية

ضبط رجال الأمن بإحدى نقاط التفتيش الموسمية والخاصة بأعمال الحج على طريق الهدا في الطائف، مركبة يقودها وافد تنقل أطعمة مكشوفة "المنتو" و"الفرموزة"، مخزنة بشنطة المركبة الخلفية دون التقيد بوسائل النقل النظامية والتقيد بالاشتراطات الصحية الملائمة لذلك.

الوافد استغل مركبة صغيرة في نقل تلك الأطعمة المتنوعة لأحد المطاعم في مركز الهدا بالطائف، ومن ثم تجهيزها وإعدادها كوجبات للمستهلكين، دون معرفة مصدر تلك الأطعمة والذي باتَ مجهولاً.

وأثناء مروره بنقطة التفتيش الأمنية التي تشرف عليها شرطة الطائف ارتبك ذلك الوافد عندما طلب منه إبراز هويته، وبالتفتيش من قبل رجال الأمن عُثِر على تلك الأطعمة والتي كانت بين أدوات خاصة بالمركبة ومواد تنظيف.

وقد أعد محضر بالحالة وإحالته مع المضبوطات لمركز الشرطة المعني، لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

يشار إلى أن نقاط التفتيش الأمنية الثابتة والموسمية تقوم بعملها على مدار الساعة وتراقب كل المنافذ وصولاً للمشاعر المقدسة.