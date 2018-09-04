2774 مخالفة توطين ضبطتها "العمل" خلال 23 ألف جولة على الفنادق

نفّذتها بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وسجّلت التزام 20 ألف منشأة

كشفت الجولات التفتيشية لوزارة العمل التي انطلقت منذ تاريخ 14 /4/ 1439 على قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)، أسفرت عن التزام 20540 منشأة بقرار التوطين (88 %)، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2932 منشأة (12 %).

ونفّذت الوزارة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 23472 جولة تفتيشية على قطاع الإيواء في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقّق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الإيواء.

وضبطت الحملات التفتيشية 3050 مخالفة؛ مخالفات التوطين منها بلغت 2774 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 276 مخالفة.

وتستمر الوزارة في حملاتها التفتيشية على قطاعات عدة، بما فيها قطاع الإيواء السياحي، للتأكّد من التزامها بتوطين المهن المقصور العمل فيها على السعوديين في القطاع، إذ تحرص الوزارة على إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا القطاع.

وتدعو الوزارة عملاءها إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصّة بمخالفات تطبيق القرار.