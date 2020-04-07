مصرع وإصابة 22 حوثيًا في مواجهات غربي تعـز اليمنية

الجيش تصدى لاعتداء المليشيا بعد معارك لساعات

لقي سبعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم، وأصيب 15 آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني غربي مدينة تعـز اليمنية.

وأوضح مصدر عسكري أن المواجهات تركزت في محيط جبل هان وجبهة الصياحي وتباب موكنة والخلوة وماتع غرب المدينة إثر هجوم لمليشيا الحوثي.

وتمكن الجيش اليمني من التصدي لاعتداء المليشيا، بعد معارك استمرت لساعات، مصحوبة بقصف مدفعي وتغطية نارية كثيفة.



وكثفت مليشيا الحوثي من قصفها المدفعي على الأحياء السكنية في منطقة بيرباشا والمطار القديم والضباب غربي المدينة.