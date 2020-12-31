الإحصاء الخليجي: عدد سكان دول الخليج  57.4 مليون نسمة

قال: ‏نسبة الذكور بينهم تبلغ 61.3% بينما تبلغ نسبة الإناث 38.7%

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الخميس، أن عدد سكان دول الخليج العربي يبلغ 57.4 مليون نسمة، وأن نسبة الذكور بينهم تبلغ 61.3% بينما تبلغ نسبة الإناث 38.7%.

وبين المركز عبر نشر فيديو أن هناك 159 ذكرًا لكل 100 أنثى، مشيرًا إلى أن معدل النمو السنوي للسكان يبلغ 2.5% خلال الفترة من 2015م – 2019م.
ولفت إلى أن 21.9 من سكان المجلس أقل من 15 سنة وأن معدل إعالة صغار السن 29% ومعدل الإعالة الكلية 32.6%.

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31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442 01:28 PM

قال: ‏نسبة الذكور بينهم تبلغ 61.3% بينما تبلغ نسبة الإناث 38.7%

الإحصاء الخليجي: عدد سكان دول الخليج  57.4 مليون نسمة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الخميس، أن عدد سكان دول الخليج العربي يبلغ 57.4 مليون نسمة، وأن نسبة الذكور بينهم تبلغ 61.3% بينما تبلغ نسبة الإناث 38.7%.

وبين المركز عبر نشر فيديو أن هناك 159 ذكرًا لكل 100 أنثى، مشيرًا إلى أن معدل النمو السنوي للسكان يبلغ 2.5% خلال الفترة من 2015م – 2019م.
ولفت إلى أن 21.9 من سكان المجلس أقل من 15 سنة وأن معدل إعالة صغار السن 29% ومعدل الإعالة الكلية 32.6%.

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