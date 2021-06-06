حالة أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 6 مساءً

"الوطني للأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السادسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظتَي المندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.