حالة أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السادسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظتَي المندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس
"الوطني للأرصاد": مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السادسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظتَي المندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.