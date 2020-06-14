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أكد أن 90% منها في هذه المناطق

"متحدث ‫الصحة": لهذا السبب ترتفع حالات كورونا الحرجة منذ منتصف مايو

قال متحدث وزارة الصحة، اليوم، إن الوزارة تواصل رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لها، مبينًا أن ذلك نتيجة عدم أخذ الاحتياطات الصحية .



وأضاف ‏أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في ‫الرياض و مكة المكرمة و الشرقية والمدينة المنورة، وكذلك محافظات من بينها ‫جدة.



وبين متحدث ‫وزارة الصحة أن معدل نمو العدوى ينخفض، حتى دون مستوى 1، ولكن هناك ارتدادًا للمنحنى وارتفاعًا في الآونة الأخيرة نتيجة المخالطة المجتمعية.