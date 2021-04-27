"بالتي هي أحسن" يواصل تقديم رؤية جديدة لقضايا الإنسان المعاصر

يتواصل بحلة جديدة في موسمه الثاني.. والضيف أمين رابطة العالم الاسلامي

يتواصل برنامج "بالتي هي أحسن" عبر شاشة MBC في موسمه الثاني؛ بحلة جديدة معتمدة على تحليل الواقع اليومي؛ عبر اختيار آية محددة لتكون موضعَ تفسيرٍ وحوار، ثم الانطلاق منها إلى آفاقٍ مرتبطة بحياة الفرد المسلم وما يواجهه من قضايا إنسانية وفقهية وشرعية وتاريخية.

ويتولى ضيف البرنامج الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، تفسير الآية وشرح فوائدها لحياة الإنسان المعاصرة، مؤكدًا أن القرآن صالحٌ ومصلح لكل زمانٍ ومكان، ويجب تفسيره في كل عصر ليلقي بنفحاته وتوجيهاته الكريمة على المستجدات وذلك استجابة لحاجة المكتبة الإسلامية الماسة لمثل هذا الطرح.

ويعمد د."العيسى" في كثير من إجاباته إلى ذكر أسماء كتب مهمة يحتاج المسلم لقراءتها تقدم تحليلاتٍ عميقة للآيات القرآنية، بعضها مجهولٌ لغير المتخصصين في العلم الشرعي، حيث يتم إلقاء الضوء على هذه الكتب والتشجيع على الاطلاع عليها، من منطلق ان استشراف المستقبل مرتبطٌ بفهم الماضي الذي حفظته الكتب وتحدث عنه أسلافنا، وهو ما يجتهد البرنامج لإيضاحه.

من جانبه، قال مقدّم البرنامج عبدالوهاب الشهري: انتهزنا فرصة شهر رمضان لطرح موضوعات مهمة من خلال ضيف البرنامج الدائم الذي تميز دائماً بجرأته في الدخول في الموضوعات المعقدة وتبسيطها وشرحها بشكل واضح كما تميز الشيخ بعلمه الواسع في شتى المجالات ولذلك نقدم طرحاً شرعياً وثقافياً مليء بالفوائد المرتبطة بحياة الإنسان أياً كان من خلال موضوعات الحلقات مثل: قصة بدء الخليقة، وفطرة الإنسان السويّة، وسماحة ويسر الشريعة، والعلماء ورثة الأنبياء، والرؤى والأحلام، مفهوم القبلية، وقانون السببية".

وأضاف: ستكون هناك حلقةٌ خاصة عن وثيقة مكة المكرمة بمناسبة مرور عامين على اعتمادها، والبرنامج يُمثّل وجبةً ثقافية مختصرة تهدف إلى إشراع باب الحوار مع كل الأفكار والنظريات الحديثة لفحصها تحت مجهر الشريعة السمحاء.

يُذكر أن البرنامج يُبث طوال أيام شهر رمضان في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة ويعاد الرابعة فجراً.