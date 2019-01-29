"الأرصاد" تنبِّه الباحة: سُحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة

تشمل بلجرشي والمخواة والعقيق.. وتستمر حتى التاسعة صباحًا

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة الباحة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، ذكرت "الأرصاد" أن منطقة الباحة تشهد تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الباحة وبلجرشي والمخواة والعقيق والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.05 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

ونبَّهت الهيئة في وقت سابق أمس منطقة جازان بأنها تشهد رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتشمل أبو عريش وجيزان وصبيا وبيش والأجزاء المجاورة لها. وتبدأ الحالة الساعة الـ23.05 مساء الاثنين، وتستمر حتى الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء.