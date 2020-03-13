السودان.. "الخرطوم" تدعو المواطنين للتبليغ الفوري عن "كورونا"

خصصت أرقامًا للاتصال مباشرة بشأن الحالات المشتبه بها

دعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، مواطنيها للتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه بجائحة "كورونا" بجميع محافظات الولاية.

وقالت في بيان صادر عنها اليوم، إنها خصصت أرقامًا للاتصال والتبليغ مباشرة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.

وطالبت الوزارة مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والالتزام بقواعد السلامة العامة كغسل اليدين بالماء والصابون.

السودان الخرطوم فيروس كورونا الجديد

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13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 07:59 PM

خصصت أرقامًا للاتصال مباشرة بشأن الحالات المشتبه بها

السودان.. "الخرطوم" تدعو المواطنين للتبليغ الفوري عن "كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الخرطوم

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دعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، مواطنيها للتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه بجائحة "كورونا" بجميع محافظات الولاية.

وقالت في بيان صادر عنها اليوم، إنها خصصت أرقامًا للاتصال والتبليغ مباشرة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.

وطالبت الوزارة مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والالتزام بقواعد السلامة العامة كغسل اليدين بالماء والصابون.

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