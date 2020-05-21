3 مدن تسجّل 1403 إصابات بـ"كورونا" في المملكة

299 بمكة و714 بالرياض و390 بجدة

سجّلت ثلاث مدن سعودية أكثر من 1403 حالات إصابة بفيروس كورونا، وذلك ضمن الحالات التي أعلنتها وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 299 حالة في مكة، وتسجيل 714 حالة في الرياض، وتسجيل 390 حالة في جدة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم تسجيل 2532 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في عدد من المدن بمناطق المملكة.